Napoli affare con il Milan? La nuova ipotesi di scambio per gennaio
Il Napoli valuta una possibile operazione di scambio con il Milan a gennaio, con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo in vista della seconda parte della stagione. Per ovviare all’emergenza infortuni, la società partenopea avrebbe individuato in Ruben Loftus-Cheek il profilo ideale da inserire nell’accordo.
diPer ovviare all’emergenza infortuni a centrocampo, il Napoli starebbe pensando a Ruben Loftus-Cheek. Per arrivare al giocatore inglese già a gennaio, gli azzurri potrebbero proporre al Milan lo scambio con Lorenzo Lucca, in uscita dopo una difficile prima parte di stagione. Napoli, idea Loftus-Cheek: possibile scambio con Lucca. L’avvicinarsi della sessione invernale di calciomercato impone serie riflessioni in casa Napoli. La priorità, al momento, è la ricerca di un centrocampista che possa sopperire ai tanti infortuni registrati nel reparto. Ecco perché, stando a quanto riportato da Tuttosport, i campioni d’Italia in carica potrebbero effettuare un sondaggio con il Milan per Ruben Loftus-Cheek. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Kobbie Mainoo rappresenta una priorità per il Napoli Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione sul suo canale YouTube Manna non ha chiuso all'affare, il giocatore è molto tentato, lo United resta un ostacolo #Mainoo #SSCNapoli #Calciomerc - facebook.com Vai su Facebook
Al Mondiale contro David, se... Napoli-Juve L'affare s'ingrossa? Dall'Europa al rischio B Aria pesante per Vagnati "Al Milan grazie al Toro. Modric è spaziale" La prima pagina di Tuttosport di sabato 6 dicembre #Tuttosport Vai su X
Loftus-Cheek al Napoli, Lucca al Milan: un grande affare per Conte (solo) in teoria - Cheek è cresciuto nelle giovanili del Chelsea dove era considerato un potenziale craque, ha avuto modo di lavorare con Antonio Conte ... areanapoli.it scrive
Conte batte Spalletti 2-1. Il Napoli torna in vetta la Juve sprofonda a -8. Nuova caduta della Roma - Ha vinto il Napoli, tornato in vetta in attesa del posticipo di stasera del Milan a Torino; ha vinto soprattutto Antonio Conte che nella ... Da ilsole24ore.com
Milan-Napoli 2-1: gol e highlights | Serie A