Nadal | Mi sono operato rinuncio agli Australian Open 2026

12 dic 2025

Rafael Nadal ha annunciato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico alla mano destra a causa di un'artrosi grave. La decisione comporta la rinuncia agli Australian Open 2026, segnando un importante passo nella sua carriera e nel suo percorso di recupero.

AGI - Lo scorso giovedì  Rafael Nadal  si è sottoposto a un'operazione alla  mano destra  per una grave forma di  artrosi  all’articolazione trapezio-metacarpale. L’intervento di  artroplastica, eseguito al Centro Medico Teknon di  Barcellona, è stato effettuato per ridurre il  dolore  che lo affliggeva negli ultimi anni. L'annuncio è stato dato dallo stesso  ex campione  sui  social  con un post che ha scatenato l'affettuosa  reazione dei tifosi. L'annuncio ironico su X. "Ho dovuto sottopormi a un  intervento alla mano  per un problema che mi trascinavo da tempo, ma spero di rimettermi presto! Sembra che non potrò giocare l'Australian Open 2026". Agi.it

