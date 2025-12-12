Nadal | Mi sono operato rinuncio agli Australian Open 2026

Rafael Nadal ha annunciato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico alla mano destra a causa di un'artrosi grave. La decisione comporta la rinuncia agli Australian Open 2026, segnando un importante passo nella sua carriera e nel suo percorso di recupero.

AGI - Lo scorso giovedì Rafael Nadal si è sottoposto a un'operazione alla mano destra per una grave forma di artrosi all’articolazione trapezio-metacarpale. L’intervento di artroplastica, eseguito al Centro Medico Teknon di Barcellona, è stato effettuato per ridurre il dolore che lo affliggeva negli ultimi anni. L'annuncio è stato dato dallo stesso ex campione sui social con un post che ha scatenato l'affettuosa reazione dei tifosi. L'annuncio ironico su X. "Ho dovuto sottopormi a un intervento alla mano per un problema che mi trascinavo da tempo, ma spero di rimettermi presto! Sembra che non potrò giocare l'Australian Open 2026". Agi.it

Rafa Nadal sorprende tutti, si è operato alla mano destra: cosa è successo - Nadal operato alla mano per un’artrosi grave: Rafa scherza sugli Australian Open e recupero lungo per l’ex campione spagnolo ... fanpage.it

Nadal operato alla mano destra: “Pare che non potrò giocare l’Australian Open…” - Personaggi | Intervento chirurgico per Rafa Nadal per trattare una grave artrosi dell’articolazione trapezio- ubitennis.com

