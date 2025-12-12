Musumeci | il piatto tipico catanese che consiglio a Natale è il ‘falsomagro’ video

Nell’ambito delle festività natalizie, il ministro Nello Musumeci suggerisce di gustare il ‘falsomagro’, un piatto tradizionale catanese. In occasione del riconoscimento della cucina italiana come patrimonio dell’umanità, questa specialità rappresenta un’eccellenza della tradizione siciliana, ideale per celebrare le festività con sapori autentici e radicati nel territorio.

Dopo il riconoscimento da parte dell’Unesco della cucina italiana come patrimonio dell’umanità, il Secolo d’Italia ha chiesto al ministro Nello Musumeci di consigliare per le festività Natalizie un piatto preferito o una specialità tipica del territorio. In un video il responsabile del Dicastero per la Protezione civile e per le politiche del mare nel governo Meloni ha risposto che “ La nostra cucina è identità, cultura e emozione. E lo dicono anche i turisti” che vengono a visitare in Italia. “ In Sicilia, nella mia terra, ogni piatto conserva la sua genesi. Parliamo di 15 dominazioni in oltre 3000 anni di storia, ognuna delle quali ha lasciato una traccia. Secoloditalia.it

