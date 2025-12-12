Musmarra lancia l’allarme | Dumfries? Ha ancora dolore Occhio al suo futuro

Musmarra mette in guardia sullo stato di Dumfries, evidenziando che l’esterno nerazzurro continua a soffrire di dolore. Nel suo approfondimento, il giornalista analizza la situazione attuale e le prospettive future dell’atleta, sottolineando l’incertezza legata al suo recupero e alle implicazioni per l’Inter.

A fare chiarezza sulle sue condizioni è stato Alfio Musmarra, giornalista e opinionista, che nel corso di un video pubblicato sul proprio canale YouTube ha aggiornato i tifosi nerazzurri sullo stato di salute del laterale destro. Secondo quanto spiegato da Musmarra, al netto del recente cambio di agente – un aspetto che non inciderebbe direttamente sul futuro immediato del giocatore – il vero nodo riguarda la condizione fisica.

