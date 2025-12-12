Musk vuole quotare SpaceX? Cosa sappiamo

Elon Musk ha confermato che SpaceX potrebbe presto essere quotata in borsa. Le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni indicano una possibile IPO, che potrebbe rappresentare la più grande nella storia del settore aerospaziale. Questa mossa segnerebbe un importante passo per l’azienda e il suo fondatore, aprendo nuove prospettive di crescita e investimento.

La conferma è arrivata direttamente da Elon Musk: SpaceX potrebbe presto sbarcare a Wall Street. Il magnate e fondatore dell’azienda ha infatti definito «corrette» le indiscrezioni di stampa trapelate nei giorni scorsi secondo sui si accingerebbe a quotare la sua società aerospaziale con l’ Ipo, offerta pubblica iniziale di acquisto, più imponente della storia. L’obiettivo è una raccolta immediata pari a 30 miliardi dollari per mirare a una stratosferica valutazione da 1.500 miliardi di dollari. Una cifra che permetterebbe a Musk di superare il primato stabilito da Saudi Aramco, compagnia petrolifera che nel 2019 ne raccolse 29 miliardi con il debutto a Riyadh. Lettera43.it

