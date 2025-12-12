Musica per unire i popoli | a Napoli il concerto The Guitar Quintet promosso dal Consolato del Bénin

A Napoli si svolge il concerto “The Guitar Quintet”, promosso dal Consolato del Bénin, un evento che unisce culture e popoli attraverso le melodie di Vivaldi e Boccherini. Un’occasione per promuovere la solidarietà e lo scambio culturale tra Italia e Africa, creando un ponte musicale che celebra l’armonia tra diverse tradizioni.

Un viaggio tra le armonie di Vivaldi e Boccherini per costruire ponti di solidarietà e cultura tra Italia e Africa. Venerdì 19 dicembre 2025, alle ore 19:00, la suggestiva cornice della Basilica Reale di San Francesco di Paola in Napoli ospiterà “The Guitar Quintet”, un concerto-evento promosso dal Consolato della Repubblica del Bénin a Napoli, . Lifeandnews.it

Canti e costumi tipici è l’Epifania dei popoli: «Napoli città di pace» - Il rito inizia con il canto insieme locale e universale di “Quanno nascette Ninno”, scritto quasi tre secoli fa dal napoletano Alfonso Maria de’Liguori, il santo compositore. ilmattino.it

Musica, maschere e colori a Napoli: «Ecco il Carnevale sociale» - In una piazza Garibaldi che è sempre più crocevia di culture, tradizioni e popoli diversi che s’incontrano nell’ottica di un più ampio progetto di riqualificazione, bambini e adulti l’hanno ... ilmattino.it

La grande musica torna nei quartieri di Varese: tre concerti per unire comunità e benessere. - facebook.com facebook