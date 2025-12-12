Musetti terzo incomodo | c’è un triangolo da considerare

L’atp di Milano si arricchisce di un nuovo fronte di interesse, con Musetti che si inserisce in un quadro competitivo complesso. La presenza di altri protagonisti crea un triangolo di confronto e tensione, evidenziando le dinamiche attuali del torneo e le sfide che i giocatori devono affrontare per emergere. Un quadro che si delinea senza sfumature, in un contesto di pura cronaca sportiva.

Senza scomodare, senza allusioni. Pura cronaca. Non di uno status, che evidentemente necessita ancora di ulteriori passaggi. Ma di una voglia, quella sì, di chiudere il cerchio. Anzi, di allargare il triangolo. Tra Sinner e Alcaraz, Lorenzo Musetti. Musetti: “Spero in un 2026 da terzo incomodo”. Che poi in realtà, si tratta anche di fare quadrato. Intorno alla sua figura, per far sì che possa arrivarci, a quei livelli, con continuità. Ed ecco quindi l’annuncio dell’ ingresso nel suo team di José Perlas. “ Ho aggiunto alla mia squadra una figura importante, che reputo possa dare qualcosa in più al mio team “, ha spiegato il carrarino ai Gazzetta Award, “ sicuramente il lavoro congiunto credo possa portare a passi in avanti. Sportface.it

