Musei civici gli appuntamenti del fine settimana

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana del 13 e 14 dicembre 2025, i Musei civici di Parma offrono eventi gratuiti dedicati alla scoperta del loro ricco patrimonio. Tra laboratori artistici e presentazioni alla Pinacoteca Stuard, queste iniziative rappresentano un'occasione unica per avvicinarsi all'arte e alla cultura locale.

Sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 sono in programma nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca Stuard. Le attività, per bambine, bambini e persone adulte, sono realizzate dal personale. Parmatoday.it

Musei civici, gli appuntamenti del fine settimana

musei civici appuntamenti fineMusei civici, gli appuntamenti del fine settimana - Sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025 sono in programma nuovi appuntamenti gratuiti per scoprire il patrimonio dei Musei civici di Parma con i laboratori artistici e le presentazioni della Pinacoteca ... parmatoday.it

Le aperture dei Musei civici per il fine settimana dell’Immacolata - Nel fine settimana della festa dell’Immacolata, sabato 6, domenica 7 e lunedì 8 dicembre, i Musei civici di Pistoia (Museo Civico d'arte antica in Palazzo Comunale, Museo dello Spedale del Ceppo e Mus ... valdinievoleoggi.it

Immagine generica

Storie di Persone e di Musei - Musei Civici di Pitigliano (GR)

Video Storie di Persone e di Musei - Musei Civici di Pitigliano (GR)