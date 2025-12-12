Muore davanti agli occhi del nipote | malore in auto disperati soccorsi in paese

Nella tarda mattinata di ieri, a Migliarino (Pisa), un uomo di 82 anni ha perso la vita a causa di un improvviso malore mentre era alla guida della sua auto. La drammatica scena si è svolta davanti agli occhi del nipote, mentre i soccorsi cercavano disperatamente di rianimarlo.

Migliarino (Pisa), 12 dicembre 2025 – Un improvviso malore mentre era alla guida è costato la vita a Franco Guerrini, 82 anni, residente a Migliarino, nella tarda mattinata di ieri. L’uomo si trovava in auto insieme al nipote quando, intorno alle 11.15, si è sentito male mentre percorreva una strada del paese, nei pressi della chiesa parrocchiale. Il nipote evita collisione con auto. A causa della perdita di controllo, l’auto ha urtato un muretto lungo la carreggiata. E il nipote, accortosi immediatamente della gravità della situazione, è riuscito a girare il volante evitando una collisione con un’altra vettura che stava sopraggiungendo. Lanazione.it

Appennino reggiano, Maurizio Bertazzolo cade in un dirupo sull'Alpe di Succiso e muore davanti agli occhi della figlia - Il 74enne, ex farmacista e volontario della pubblica assistenza locale di Fivizzano di Massa Carrara, è scivolato in un burrone semighiacciato e ha fatto un volo di decine di metri ... corrieredibologna.corriere.it

Scivola in un dirupo e muore davanti alla figlia - Vittima un escursionista di 74 anni, un farmacista di Fivizzano, in provincia di Massa Carrara ... rainews.it

Devastante frontale auto-suv: Giulio muore davanti al figlio di 9 anni - facebook.com facebook