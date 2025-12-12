Muore assiderata a pochi metri dalla vetta il fidanzato accusato di omicidio colposo | L’ha abbandonata

Una tragica vicenda si è consumata sulla vetta più alta dell’Austria, dove una donna è deceduta dopo essere rimasta assiderata a pochi metri dalla cima. Il suo fidanzato è stato accusato di omicidio colposo, accusato di averla abbandonata durante l’escursione. Le decisioni prese durante la salita sono al centro delle indagini che potrebbero aver trasformato una sfida in tragedia.

Sulla montagna più alta dell’Austria, una serie di decisioni sbagliate potrebbe aver trasformato una scalata in una tragedia. Per la procura di Innsbruck, Thomas Plamberger, 36 anni, avrebbe commesso una catena di errori lasciando la compagna Kerstin Gurtner, 33 anni, in condizioni critiche a pochi passi dalla vetta del Grossglockner, situata a 3.798 metri. La donna è stata ritrovata morta il giorno successivo, uccisa dal freddo. La salita in cima e il primo elicottero. La giornata era iniziata presto, alle 6.45, con un’ascesa regolare fino ai 3.550 metri del punto di ristoro, da cui parte il tratto più tecnico. 🔗 Leggi su Open.online

News - Morta a pochi metri dalla vetta. Errore, tragedia o colpa? 10/12/2025

Video News - Morta a pochi metri dalla vetta. Errore, tragedia o colpa? 10/12/2025 Video News - Morta a pochi metri dalla vetta. Errore, tragedia o colpa? 10/12/2025

Cerca Video Caricamento del Video...

Stremata, smarrita a soli 50 metri della vetta, logorata dalle temperature gelide e sferzata dai venti. La 33enne Kerstin Gurtner, persa e bloccata nella scalata alla cima del Großglockner, muore assiderata il 18 gennaio scorso. Sola. Il fidanzato, il 36enne Thom - facebook.com Vai su Facebook

Austria, abbandonata in vetta dal fidanzato: muore assiderata Vai su X

Lascia sola la fidanzata a 3.798 metri, lei muore assiderata. Ora arriva l’accusa di omicidio colposo: gli errori cruciali commessi dall’uomo - Thomas accusato di omicidio colposo per aver abbandonato Kerstin a 50 metri dalla vetta senza protezioni. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Kerstin Gurtner morta assiderata a pochi metri dalla vetta del Großglockner: la Procura accusa il compagno - Kerstin Gurtner morta assiderata a pochi metri dalla vetta: la scalata si trasforma in tragedia. Lo riporta notizie.it