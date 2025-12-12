Muoiono all’improvviso 76 bovini in un allevamento nel Padovano | Hanno inalato i fumi di oleandri bruciati

Un allevatore nel Padovano ha scoperto improvvisamente la morte di 76 bovini, pari a più di un terzo del suo bestiame, nel corso di una domenica mattina. Le cause sembrano essere legate all’inalazione dei fumi di oleandri bruciati, un evento che ha sconvolto il settore agricolo locale.

Tutto è nato dall’allarme dato una domenica mattina da un allevatore, nel Padovano: si era accorto che più di un terzo dei suoi 205 bovini da ingrasso, 76 per la precisione, erano morti contemporaneamente, improvvisamente e inspiegabilmente. I veterinari si sono messi subito all’opera per capirne le cause. E da lì, la scoperta: erano stati uccisi dall’inalazione di oleandri bruciati in un campo attiguo all’allevamento. Per la prima volta in letteratura è stato evidenziato che gli oleandri possono essere mortali non solo per ingestione ma anche per inalazione, tanto che la prestigiosa rivista internazionale Frontiers in Veterinary Science ha dedicato all’episodio dell’allevamento del Padovano un approfondito articolo scientifico. Ilfattoquotidiano.it

