Multinazionale della truffa spolpa il Duomo di Firenze | rubati due milioni alla Onlus

Un'indagine ha rivelato una rete criminale multinazionale coinvolta in frodi fiscali e riciclaggio, che ha sottratto due milioni di euro alla Onlus che gestisce il Duomo di Firenze. Le autorità hanno scoperto un sodalizio con base in Lombardia, intercettando un maxi bonifico dell’ente e smascherando un articolato sistema di truffe.

Scoperto un sodalizio criminale basato in Lombardia dedito a frodi fiscali e riciclaggio. Intercettato il maxi bonifico dell'ente. Nella cricca italiani, cinesi, albanesi e nigeriani. Ovunque ci fossero soldi da ripulire c'era la multinazionale di via Asiago a Milano. Lì, nelle vicinanze del domicilio di Chunhui Hu, una dei quattro cittadini cinesi coinvolti, venivano distribuiti i proventi del maxi sistema di riciclaggio che i 13 indagati (sette italiani, un nigeriano, un albanese e i quattro cinesi) erano riusciti a mettere in piedi e che, hanno scoperto gli inquirenti di Brescia, aveva già movimentato 30 milioni di euro in soli sei mesi, facendoli sparire e ricomparire altrove dopo averli puliti con false fatture.