Il decreto Milleproroghe approvato dal Consiglio dei ministri sospende temporaneamente l’aggiornamento delle multe stradali, influenzando le sanzioni e le procedure in vigore. Questa misura, introdotta per un periodo limitato, ha ripercussioni su automobilisti e enti locali, modificando temporaneamente le norme relative alle sanzioni per infrazioni sulla strada.

Il decreto Milleproroghe approvato in Consiglio dei ministri sospende l’ aggiornamento delle multe stradali. Cosa significa? Che ancora una volta gli aumenti delle sanzioni vengono rimandati. Gli automobilisti che commettono infrazioni sono salvi, almeno per un altro anno. Con la sospensione dell’aggiornamento biennale delle sanzioni, prorogato al 1° gennaio 2026, sono di fatto stati rimandati aumenti impegnativi, come la multa prevista per chi supera i limiti di velocità, che rischiava di vedere un aumento tra i 220 e gli 880 euro. Rinviato l’aumento delle multe stradali. Il decreto Milleproroghe fa un favore agli automobilisti e congela l’aggiornamento degli importi delle multe stradali per un altro anno. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Multe stradali, il Governo ferma tutto: cosa cambia con il Milleproroghe

Dai Lep alle intercettazioni, dalle decontribuzioni per i giovani alle multe stradali, ma anche bungalow e nomina dei commissari: sono in tutto 16 gli articoli contenuti nel Dl Milleproroghe, che la sera dell'11 dicembre - a quanto si apprende - è stato approvato

Multe stradali: Milano, Roma e Firenze tra i comuni con il più alto incasso. Ma le entrate previste non corrispondono quasi mai a quelle effettive. Il motivo: una sanzione su tre non viene pagata.

La sospensione dell'aggiornamento biennale delle multe stradali del nuovo Codice della strada viene estesa con il Milleproroghe fino al primo dicembre del 2026

Multe stradali, il decreto Milleproroghe blocca gli aumenti - Grazie al decreto Milleproroghe il Governo ha deciso un nuovo stop all'adeguamento automatico delle multe stradali previsto per il 2026

