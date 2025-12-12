Muharemovic Inter il Sassuolo chiude la porta ai possibili assalti | il messaggio chiaro recapitato dal Carnevali

Il Sassuolo ha confermato la propria posizione riguardo al giocatore Muharemovic, chiudendo le porte a eventuali tentativi di trasferimento da parte dell'Inter. Il direttore generale Carnevali ha inviato un messaggio chiaro ai nerazzurri, sottolineando la volontà di mantenere il calciatore in rosa e rafforzando la posizione del club emiliano.

Inter News 24 ai nerazzurri. A margine dell’odierna Assemblea di Lega tenutasi a Milano, l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto per fare chiarezza su una delle voci più calde del calciomercato invernale. Il dirigente neroverde ha voluto spegnere sul nascere le indiscrezioni riguardanti una possibile partenza immediata di Tarik Muharemovic, roccioso difensore centrale che si sta imponendo come una delle rivelazioni più liete e solide di questo avvio di stagione. Internews24.com Sassuolo, Carnevali: "No trattative per Muharemovic, Berardi sta recuperando" - Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, si è soffermato ai microfoni dei cronisti presenti a margine dell’assemblea di. tuttomercatoweb.com "Muharemovic? Nessuna trattativa, come lui non ce ne sono. Allegri top, ma Grosso...": parla Carnevali - Ecco come sta" Sfida prestigiosa per il Sassuolo nel prossimo weekend di campionato. tuttosport.com Tarik Muharemovic nel mirino dell'Inter Da settimane si rincorrono voci sull'interesse dei nerazzurri per il difensore del Sassuolo, ma a spegnere - per ora - i rumors ci pensa Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club emiliano, che ha parlato d - facebook.com facebook L’ #Inter continua a monitorare Tarik #Muharemovic per gennaio. Oggi c’erano osservatori nerazzurri a vederlo in #SassuoloFiorentina ???? x.com © Internews24.com - Muharemovic Inter, il Sassuolo chiude la porta ai possibili assalti: il messaggio chiaro recapitato dal Carnevali

