Muggiò svolta sulla morte di Giovanna Piras | l’autopsia esclude violenza e rafforza la pista naturale

Cosa hanno rivelato le prime analisi autoptiche. Gli accertamenti medico-legali eseguiti sul corpo di Giovanna Piras, 76 anni, sembrano indirizzare in modo netto la ricostruzione della sua morte. La donna è stata trovata morta a Muggiò il giorno dell’Immacolata. I primi risultati dell’autopsia, effettuata l’11 dicembre su disposizione urgente della Procura di Monza, non avrebbero evidenziato traumi esterni o segni compatibili con un’aggressione. Un quadro che, allo stato, orienta gli investigatori verso un decesso riconducibile a cause naturali. Restano tuttavia da attendere gli esiti degli esami istologici, indispensabili per la conferma definitiva. Notizieaudaci.it

