Mugello potenziato il sistema di videosorveglianza con 15 nuove telecamere | ecco dove

Il Mugello amplia il proprio sistema di videosorveglianza con l'installazione di 15 nuove telecamere, tra cui 6 di lettura targhe e 9 di contesto. Le nuove installazioni interesseranno aree di particolare rilevanza, come varchi e punti nevralgici del territorio, rafforzando la sicurezza e il controllo nelle zone più sensibili della regione.

Firenze, 12 dicembre 2025 - Si allarga ulteriormente in Mugello il sistema di videosorveglianza. Quindici nuove telecamere, 6 di lettura targhe e 9 di contesto, verranno posizionate in varchi e punti sensibili e nevralgici del territorio. Barberino, Marradi, Palazzuolo sul Senio e Vicchio i comuni interessati dalle installazioni. L'area che comprende i sette comuni afferenti alla Polizia municipale del Mugello è attualmente presidiata da 104 “occhi elettronici” - 41 telecamere di lettura targhe e 63 di contesto -, con i nuovi apparecchi aumenteranno a 119. Il progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza è stato predisposto dall’Unione dei Comuni del Mugello e presentato alla Prefettura nell’ambito del Patto sulla sicurezza firmato a giugno scorso dal presidente Tommaso Triberti e dal prefetto Francesca Ferrandino. Lanazione.it

