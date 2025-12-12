Mourinho incantato da un giornalista che ha studiato il Napoli | Complimenti Hai capito tutto

Durante la conferenza stampa dopo la vittoria del Benfica sul Napoli, José Mourinho si è mostrato impressionato da un giovane giornalista che ha dimostrato grande preparazione sulla squadra partenopea. L’allenatore portoghese ha espresso apprezzamenti sorprendenti, elogiando la sua conoscenza, e ha rivolto critiche ai detrattori, sottolineando l’importanza di un’analisi approfondita nel calcio.

