Moto travolge un ciclista a San Pietro | Teodolo Theodoli muore in ospedale dopo tre giorni d'agonia

Un incidente a San Pietro ha causato la morte di Teodolo Theodoli, travolto da una motocicletta mentre pedalava. Dopo tre giorni di agonia in ospedale, il ciclista non ce l'ha fatta. L'incidente ha sconvolto la comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità degli utenti della strada.

Teodolo Theodoli è morto in ospedale dopo 3 giorni d'agonia. Una moto lo ha travolto e ferito gravemente mentre pedalava a San Pietro. Fanpage.it Moto travolge un ciclista a San Pietro: Teodolo Theodoli muore in ospedale dopo tre giorni d’agonia - Una moto lo ha travolto e ferito gravemente mentre pedalava a San Pietro. fanpage.it +++Bmw con a bordo tre giovani travolge una moto e poi fugge: grave lo scooterista+++ Sul posto carabinieri, guardia di finanza e l’ambulanza del 118 - facebook.com facebook Su RadioNonsolosuoni.it abbiamo trasmesso "Jovanotti" con "La mia moto" dal disco "La mia moto" (Mercury Records) del 1989 E ora, cari ascoltatori di Radio Nonsolosuoni, è il momento di parlare di uno degli artisti più amati e poliedrici del panorama music x.com

FA UN MEGA INCIDENTE IN MOTO... PAZZESCO!!

Video FA UN MEGA INCIDENTE IN MOTO... PAZZESCO!! Video FA UN MEGA INCIDENTE IN MOTO... PAZZESCO!!