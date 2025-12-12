Moto travolge un ciclista a San Pietro | Teodolo Theodoli muore in ospedale dopo tre giorni d'agonia

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente a San Pietro ha causato la morte di Teodolo Theodoli, travolto da una motocicletta mentre pedalava. Dopo tre giorni di agonia in ospedale, il ciclista non ce l'ha fatta. L'incidente ha sconvolto la comunità locale, sollevando interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità degli utenti della strada.

Teodolo Theodoli è morto in ospedale dopo 3 giorni d'agonia. Una moto lo ha travolto e ferito gravemente mentre pedalava a San Pietro. Fanpage.it

moto travolge ciclista sanMoto travolge un ciclista a San Pietro: Teodolo Theodoli muore in ospedale dopo tre giorni d’agonia - Una moto lo ha travolto e ferito gravemente mentre pedalava a San Pietro. fanpage.it

Immagine generica

FA UN MEGA INCIDENTE IN MOTO... PAZZESCO!!

Video FA UN MEGA INCIDENTE IN MOTO... PAZZESCO!!