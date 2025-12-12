Moto passeggiata di babbo Natale i bikers di Palermo in mood natalizio

Ogni anno, a Palermo, i bikers si preparano a vivere l’atmosfera natalizia con la tradizionale moto passeggiata di Babbo Natale. Giunta alla sua ottava edizione, questa manifestazione unisce passione per le due ruote e spirito festivo, coinvolgendo la comunità locale in un evento ricco di allegria e tradizione.

Come ogni anno va in scena la moto passeggiata di Babbo Natale: è la volta della ottava edizione, i bikers palermitani si raduneranno per un giro in mood natalizio. Il prossimo 20 dicembre i motociclisti della città saranno lieti di portare un po' di allegria e gioia, festeggiando anche. Palermotoday.it

Babbo Natale: i bambini che ci credono sono più felici e creativi - Babbo Natale, il personaggio ispirato a San Nicola, protettore dei bambini, è conosciuto in quasi tutto il mondo, tanto che esistono persino raduni di persone vestite da Babbo Natale. tgcom24.mediaset.it

Babbo Natale: chi è davvero e cosa rappresenta per i bambini - Quando si parla di Natale, lo scampanellio delle sue renne e il suo noto verso “ohohooh”, arrivano immediatamente nell’immaginario di grandi e bambini: la magia di Babbo Natale innegabilmente fa parte ... dilei.it

Circoletto Dandaó e Associazione Sinema rimette in moto il cinema moderno! Programma eventi di dicembre in grafica. Musica e aperitivi... consigliamo anche una passeggiata in centro, allestimento natalizio nei vicoli del Presepe Vivente. Nei pressi trovate l - facebook.com facebook