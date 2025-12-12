Mostro di Firenze documento inedito di ‘Pulp Podcast’ acquisito da Commissione parlamentare
Una nuova puntata nella vicenda del Mostro di Firenze si apre grazie a un documento inedito di ‘Pulp Podcast’, recentemente acquisito dalla Commissione parlamentare. Questo sviluppo rappresenta un passo importante nel procedimento di approfondimento e ricostruzione di uno dei casi più misteriosi e discussi della cronaca italiana.
(Adnkronos) – La vicenda del Mostro di Firenze si arricchisce di un nuovo capitolo che, da uno scoop giornalistico, approda ufficialmente sul tavolo delle istituzioni. La Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti della comunità “Il Forteto” ha chiesto formalmente di acquisire il documento inedito denominato “Retau 1974”, svelato durante la puntata di "Pulp Podcast" condotto da . Periodicodaily.com
Mostro di Firenze, il documento inedito: «Pacciani fu un incidente di percorso. Ecco i nomi della squadra della morte». La pista della carta carbone - l capitolo forse più oscuro della cronaca nera italiana, quello del Mostro di Firenze, si arricchisce di un dettaglio agghiacciante: una lista di otto nomi, tutti, inspiegabilmente, ... leggo.itLa suora che seguì Pacciani in carcere consegna a Pulp Podcast un foglio del ’74 con otto nominativi legati alle vicende del Mostro di Firenze - facebook.com facebook
