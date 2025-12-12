Moschea in via Po L’acquisto dell’area entro pochi giorni

Entro dicembre, l’associazione “Insieme per la Famiglia” della comunità islamica della bassa lodigiana prevede di completare l’acquisto di un’area di 2 ettari in via Po. L’operazione rappresenta un passo importante per lo sviluppo di una futura moschea nella zona, segnando un momento significativo per la comunità locale e le attività religiose.

Entro dicembre l'associazione "Insieme per la Famiglia" che fa capo alla comunità islamica della bassa lodigiana dovrebbe formalizzare l'acquisto dell'area di 2.400 metri quadrati facente parte di una porzione di un ex fabbrica collocata in via Po: l'ultima rata di pagamento dovrebbe sancire l'atto finale della compravendita. Poi si aprirebbero altri scenari legati sia al successivo progetto di ristrutturazione da parte dei fedeli islamici che avrebbe bisogno di cospicui investimenti finanziari (vorrebbero ricavare una sala di preghiera per uomini e donne, una sala conferenze e cerimonie, una palestra ed un asilo nido) sia di questioni prettamente normative legate a filo doppio anche alla revisione del Piano di governo del territorio che, finalmente dopo anni, arriva in Consiglio comunale per la prima adozione.