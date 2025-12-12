Mosca | Kiev lasci Donbass poi stop fuoco
12.26 Tutto il Donbass "appartiene alla Russia, secondo la Costituzione". Così il consigliere presidenziale Ushakov rispondendo alla proposta del presidente ucraino Zelensky di tenere un referendum sul destino del territorio. L'obiettivo di Zelensky sui colloqui in Europa, previsti nel weekend e a inizio settimana, è inserire nel piano Usa di pace "proposte inaccettabili" per Mosca In Ucraina ci sarà un cessate il fuoco "solo dopo il ritiro delle truppe ucraine" dal Donbass,che "tornerà a noi con i negoziati o con la forza", ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Gli Usa fanno pressione su Kiev affinché si ritiri dal Donbass mentre Mosca "avanza a ritmo sostenuto" nei territori orientali. Il presidente Zelensky avvisa che "qualsiasi compromesso sulle terre dovrebbe essere deciso con una consultazione popolare" https - facebook.com Vai su Facebook
La frustrazione di Trump con Kiev e Mosca: «Non è chiaro se ci sarà la pace» Vai su X
Media: 'Kiev è pronta ad accettare una zona demilitarizzata nel Donbass'. I dubbi di Mosca sul piano di pace - Il Donbass, regione strategica con un bacino minerario ambito dalla Russia dal 2014, potrebbe essere posta sotto la supervisione delle forze internazionali, in particolare degli Stati Uniti, per preve ... Secondo ansa.it
"Kiev pronta ad accettare un'area demilitarizzata in Donbass": le richieste Usa e i dubbi su un compromesso "equo" - Lo ha riferito il negoziatore ucraino Podoliak, mentre le trattative si intensificano sui dossier irrisolti. Si legge su today.it
Ucraina: segretario Nato in visita a Kiev, Mosca lasci la frontiera