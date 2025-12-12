Mosca | Kiev lasci Donbass poi stop fuoco

12.26 Tutto il Donbass "appartiene alla Russia, secondo la Costituzione". Così il consigliere presidenziale Ushakov rispondendo alla proposta del presidente ucraino Zelensky di tenere un referendum sul destino del territorio. L'obiettivo di Zelensky sui colloqui in Europa, previsti nel weekend e a inizio settimana, è inserire nel piano Usa di pace "proposte inaccettabili" per Mosca In Ucraina ci sarà un cessate il fuoco "solo dopo il ritiro delle truppe ucraine" dal Donbass,che "tornerà a noi con i negoziati o con la forza", ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

