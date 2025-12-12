Mosca | tregua solo dopo il ritiro dal Donbass Zakharova | tra Italia e Russia crisi peggiore negli ultimi 80 anni| Dove va il negoziato

12 dic 2025

Il conflitto in Ucraina prosegue con tensioni crescenti, mentre Mosca insiste su un ritiro dal Donbass come condizione per una tregua. Le dichiarazioni di Zakharova evidenziano una crisi diplomatica tra Italia e Russia senza precedenti in ottant'anni. Intanto, Putin sottolinea il ruolo dell'ONU come unico strumento per mantenere l'equilibrio globale, in un contesto di negoziati ancora incerti.

Le notizie di venerdì 12 dicembre sul conflitto in Ucraina, in diretta. Putin elogia l'Onu: «Unico meccanismo in grado di garantire equilibrio globale». Xml2.corriere.it

mosca tregua dopo ritiroIl Cremlino: “Il Donbass appartiene alla Russia. Tregua? Solo dopo il ritiro delle truppe ucraine” - Il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov ha ribadito che, per Mosca, l’intero Donbass “appartiene alla Russia, secondo la ... blitzquotidiano.it

Mosca «il Donbass è russo, via Kiev o niente tregua» - La morsa di Mosca si aggiunge al pressing americano su Kiev: l'Ucraina dovrà lasciare il Donbass, «che appartiene interamente alla Russia», dice il diplomatico e stretto consigliere di Vladimir Putin, ... msn.com

