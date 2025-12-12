Mosca | cessate il fuoco solo dopo il ritiro ucraino dal Donbass | Zelensky | Trump mi chiede di cedere Dove va il negoziato

Le tensioni tra Russia e Ucraina continuano a evolversi, con Mosca che richiede il ritiro ucraino dal Donbass prima di considerare un cessate il fuoco. Nel frattempo, Zelensky riferisce di un colloquio con Trump. Le ultime notizie di venerdì 12 dicembre offrono un aggiornamento in tempo reale sul conflitto e sulle dichiarazioni di Putin sull’ONU.

Le notizie di venerdì 12 dicembre sul conflitto in Ucraina, in diretta. Putin elogia l'Onu: «Unico meccanismo in grado di garantire equilibrio globale».

Il Cremlino: 'Il cessate il fuoco solo dopo il ritiro ucraino dal Donbass'

Il Cremlino: 'Il cessate il fuoco solo dopo il ritiro ucraino dal Donbass' - Trump: 'Gli Usa disposti a contribuire nell'assistenza per un accordo di pace'

Mosca: "L'Ucraina deve lasciare il Donbass o niente tregua" - La morsa di Mosca si aggiunge al pressing americano su Kiev: l'Ucraina dovrà lasciare il Donbass, "che appartiene interamente alla Russia", dice il diplomatico e stretto consigliere di Vladimir

Ucraina, Pentagono chiama Mosca per cessate il fuoco. Russia: Impossibile incontro Putin-Zelensky

