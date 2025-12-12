Mosca avverte l’Europa giù le mani dalle riserve Bank of Russia contro Euroclear

Mosca lancia un avvertimento all’Europa, mettendo in discussione l’accesso alle riserve e contestando l’operato di Euroclear. In un contesto di tensione crescente, i giorni attuali sono cruciali per delineare il sostegno finanziario all’Ucraina e le eventuali ripercussioni legali di questa disputa.

L'odore della battaglia. Legale. Sono giorni decisivi per capire se e come l'Ucraina potrà essere sostenuta finanziariamente dall'Europa. A Kyiv non restano che quei 140 miliardi sotto forma di prestito garantito da poco meno di 200 miliardi di riserve della banca centrale russa detenute in Europa, in Belgio per la precisione. Altri soldi, non ce ne sono. E tra una settimana, a Bruxelles, i leader dell'Unione torneranno a guardarsi in faccia, per l'ultimo Consiglio europeo dell'anno. Ursula von der Leyen ha messo giorni fa sul tavolo tre opzioni, di cui una prevede un finanziamento blindato dai fondi russi.