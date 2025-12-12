Mosca accusa Kiev | Zelensky spinge proposte inaccettabili nel piano Usa

Mosca accusa Kiev di avanzare proposte inaccettabili nel contesto dei negoziati in Europa. La Russia sostiene che il presidente ucraino Zelensky stia tentando di inserire richieste non condivise nel piano di pace americano, alimentando tensioni e complicando il percorso verso una risoluzione del conflitto in Ucraina.

Secondo Mosca, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky starebbe cercando di inserire nei negoziati in corso in Europa una serie di proposte giudicate inaccettabili dalla Russia, all’interno del piano di pace elaborato dagli Stati Uniti per la guerra in Ucraina. A dichiararlo è stato il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov, citato dall’agenzia Tass. L’obiettivo di Zelensky, ha affermato Ushakov, sarebbe quello di «includere alcuni passaggi e proposte per noi inaccettabili nei documenti che gli americani stanno preparando», riferendosi ai testi ancora in fase di elaborazione e aggiornamento sulla base delle osservazioni di europei e ucraini. Thesocialpost.it

Guerra Ucraina, Mosca: «Abbattuti 287 droni di Kiev nella notte». Zelensky invia nuovo piano di pace aggiornato - La risposta di Kiev al piano Usa, tanto attesa da Donald Trump e meditata per diversi giorni da Volodymyr Zelensky insieme ai leader europei, è arrivata nel pomeriggio americano.

