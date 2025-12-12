Morto per un infarto Luca Marzoli storico pasticcere di Pescara Colli

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La comunità di Pescara si trova a dover fare i conti con la perdita improvvisa di Luca Marzoli, 54 anni, noto pasticcere e titolare insieme al padre della storica pasticceria Marzoli di Pescara Colli. La sua scomparsa, avvenuta per un infarto, ha suscitato grande dolore e sgomento tra amici e clienti.

Pescara piange la scomparsa improvvisa di Luca Marzoli, 54enne titolare assieme al padre della storica pasticceria Marzoli di Pescara Colli. Marzoli, come spiega a IlPescara.it l'assessore comunale Massimiliano Pignoli suo grande amico fin dall'infanzia, è morto per un infarto. Assieme al padre. Ilpescara.it

Immagine generica

Italia in lutto, é morto Roberto poca fa in un modo inspiegabile

Video Italia in lutto, é morto Roberto poca fa in un modo inspiegabile