Morto per un infarto Luca Marzoli storico pasticcere di Pescara Colli

La comunità di Pescara si trova a dover fare i conti con la perdita improvvisa di Luca Marzoli, 54 anni, noto pasticcere e titolare insieme al padre della storica pasticceria Marzoli di Pescara Colli. La sua scomparsa, avvenuta per un infarto, ha suscitato grande dolore e sgomento tra amici e clienti.

Pescara piange la scomparsa improvvisa di Luca Marzoli, 54enne titolare assieme al padre della storica pasticceria Marzoli di Pescara Colli. Marzoli, come spiega a IlPescara.it l'assessore comunale Massimiliano Pignoli suo grande amico fin dall'infanzia, è morto per un infarto. Assieme al padre. Ilpescara.it MORTO AMATO BERARDI L’EX PARLAMENTARE DI LONGANO COLPITO DA INFARTO A ROMA Deceduto nella notte Amato Berardi, 68 anni, famoso imprenditore, originario di Longano, eletto alla Camera nel 2008, per la circoscrizione estera degli Stati U - facebook.com facebook

Italia in lutto, é morto Roberto poca fa in un modo inspiegabile

Video Italia in lutto, é morto Roberto poca fa in un modo inspiegabile Video Italia in lutto, é morto Roberto poca fa in un modo inspiegabile