Morto Ovidio Cusi amministratore locale servitore del bene comune

La comunità cittadina piange la scomparsa di Ovidio Cusi, figura di spicco nel panorama politico locale. Amministratore dedicato al servizio del bene comune, Cusi era riconosciuto come un democratico cristiano stimato e un dirigente di partito rispettato, che ha lasciato un'impronta significativa nel suo impegno civico.

La politica cittadina piange la scomparsa di Ovidio Cusi, figura storica e stimata, democratico cristiano e dirigente di partito. Cusi ha segnato la vita amministrativa locale grazie alla sua particolare sensibilità verso i temi dell'educazione e della giustizia sociale.A tracciarne un ricordo è. Viterbotoday.it Luisa Ciambella: "Cordoglio per la morte di Ovidio Cusi" - Democratico cristiano convinto, dirigente di partito, attento ai bisogni degli ultimi e ai temi della giustizia sociale

