Morto Marco Benedetto | guidò La Stampa e il Gruppo Espresso-Repubblica

È scomparso Marco Benedetto, figura di spicco nel panorama giornalistico italiano, noto per aver guidato La Stampa e il Gruppo Espresso-Repubblica. Con una carriera lunga e influente, il suo contributo ha lasciato un'impronta significativa nel settore dell'informazione. Benedetto aveva 80 anni.

È morto Marco Benedetto, importante figura del giornalismo e dell’editoria del nostro Paese. Aveva 80 anni. Nato a Genova il 26 gennaio 1945, nel corso della sua lunga carriera è stato capo ufficio stampa della Fiat, amministratore delegato di Editrice La Stampa e del Gruppo Espresso-Repubblica, portandolo al trionfo in Borsa. Per uno scherzo del destino, Benedetto è morto proprio nel giorno dello sciopero di Repubblica contro la cessione di Gedi. Nel 2009 aveva fondato Blitz Quotidiano, dirigendo poi la testata online fino al 2018. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Morto Marco Benedetto: guidò La Stampa e il Gruppo Espresso-Repubblica

