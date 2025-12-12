Il 12 dicembre 2025, Sesto San Giovanni piange la scomparsa del dottor Piero Capodaglio, stimato pediatra che ha lasciato un segno indelebile nella comunità. Con la sua dedizione e professionalità, ha rappresentato un punto di riferimento per generazioni di famiglie, contribuendo al benessere dei piccoli e alla crescita di un legame speciale con la città.

Sesto San Giovanni (Milano), 12 dicembre 2025 – Ci sono medici che riescono a trasformare, con la dedizione ai propri pazienti, intere comunità. Medici che non si risparmiano e che ricevono, in cambio, altrettanta gratitudine e amore. Piero Capodaglio era uno di questi. “Zio Piero” è stato il pediatra di Sesto San Giovanni, dal suo storico studio in via Risorgimento sono passare generazioni intere di bambini sestesi (compresa chi scrive). Per questo la sua morte, ieri 11 dicembre, ha lasciato tutta la città sgomenta. Aveva 72 anni. Sui social sono tantissime le persone, mamme, papà, ma anche ex pazienti, che hanno voluto tributargli un saluto e un ricordo. Ilgiorno.it

Morto il dottor Piero Capodaglio: Sesto San Giovanni piange il “suo” pediatra - Sesto San Giovanni (Milano), 12 dicembre 2025 – Ci sono medici che riescono a trasformare, con la dedizione ai propri pazienti, intere comunità. msn.com

È morto il Dottore Lorenzo Speciale Condoglianze alla famiglia - facebook.com facebook