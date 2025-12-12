Morto Francesco Valeriano il detenuto massacrato di botte a Rebibbia e ridotto in coma

Francesco Valeriano, detenuto vittima di violenza nel carcere di Rebibbia, è deceduto dopo settimane di coma. Dopo essere stato brutalmente picchiato lo scorso giugno, le sue condizioni erano inizialmente migliorate, ma purtroppo si sono aggravate nel weekend. La sua morte solleva ancora una volta il tema della sicurezza e delle condizioni nelle carceri italiane.

Francesco Valeriano è morto. Massacrato di botte nel carcere di Rebibbia e finito in coma lo scorso giugno, sembrava stare meglio, ma sabato si è aggravato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

