Morte Ugo Russo la protesta dai Quartieri Spagnoli | Che fine ha fatto il processo? | LE FOTO

I Quartieri Spagnoli si sono mobilitati con scritte e lenzuola sui balconi per chiedere giustizia in seguito alla morte di Ugo Russo, il ragazzo di 15 anni ucciso nel 2020 durante un intervento delle forze dell'ordine. La protesta nasce dall’attesa di un chiarimento sullo stato del processo e rappresenta un gesto di solidarietà e richiesta di verità.

Scritte e lenzuola sui balconi dei Quartieri Spagnoli per chiedere "giustizia per Ugo Russo". La protesta è comparsa stamattina nel quartiere dove viveva il ragazzo di 15 anni ucciso l'1 marzo del 2020 da un carabiniere fuori servizio durante un tentativo di rapina.

Napoli, manifestazione per Ugo Russo a due anni dalla morte

Video Napoli, manifestazione per Ugo Russo a due anni dalla morte