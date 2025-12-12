Morte Giovanna Piras ci sono i risultati delle prime analisi
Sono stati resi noti i risultati delle prime analisi sull'autopsia di Giovanna Piras, trovata senza vita a Muggiò l’8 dicembre. Secondo quanto riportato da Il Giorno, le cause della morte sono state attribuite a cause naturali. La tragica vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.
Morta per cause naturali. Come riporta Il Giorno, è quanto ha rivelato l'autopsia di Giovanna Piras, la donna di 80 anni trovata priva di vita nella sua abitazione di via Magenta a Muggiò nella giornata di lunedì 8 dicembre. L'autopsia era stata disposta perché quando la donna è stata trovata.
Oggi sarà eseguita l'autopsia, passaggio cruciale per stabilire cosa abbia provocato la morte di Giovanna Piras
