Moro fa 101 e festeggia | Orgoglio enorme E Castro rilancia | Il gol? Arriverà presto

Moro celebra i suoi 101 anni con entusiasmo e orgoglio, mentre Castro si mostra fiducioso per il suo futuro in gol. Il tifo si fa sentire con cori appassionati, sottolineando il legame tra il giocatore e i sostenitori, che già da Bologna e Spalato seguono con affetto le sue imprese. Un compleanno speciale, segnato da emozioni e speranze.

"Olé, olé, olé, Moro. Moro.". Il coro a lui intonato dal settore dopo il cambio, a spiccioli dal novantesimo, si udiva fin da Bologna, forse addirittura fin dalla sua Spalato. Forte e deciso, come Nikola a centrocampo con la fascia al braccio: un testimone di passaggio a Udine dopo l’uscita dei senatori, un riconoscimento vero ieri, alla 101° in rossoblù. Notti così, con i gradi di capitano, ti riempiono d’orgoglio. Lo stesso provato per i suoi tifosi, la sua gente, di cuore, sotto il diluvio di Vigo. "Più di 100 partite con questa maglia rappresentando questa città è un orgoglio enorme per me: un qualcosa di incredibile – così Moro, festeggiando traguardo personale e vittoria, assieme al popolo rossoblù –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Moro fa 101 e festeggia: "Orgoglio enorme". E Castro rilancia: "Il gol? Arriverà presto"

Il tuo Gran Cenone di Capodanno è pronto! Il Ristorante al Moro porta sulla tua tavola il Gran Cenone d’asporto, pensato per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con gusto, qualità e zero stress. ?Menù a scelta La nostra Speciale Zuppa di Pesce Il Bacc - facebook.com Vai su Facebook

Moro fa 101 e festeggia: "Orgoglio enorme". E Castro rilancia: "Il gol? Arriverà presto" - Il coro a lui intonato dal settore dopo il cambio, a spiccioli dal novantesimo, si udiva fin da Bologna, forse addirittura fin dalla sua Spalato. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

betta moro

Video betta moro Video betta moro