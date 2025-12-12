Mormile | dal 12 dicembre in radio In abito da sera il singolo-manifesto tratto dall’album Miracoli Catrame

Dal 12 dicembre 2025 sarà in rotazione radiofonica “In abito da sera”, il nuovo singolo di Mormile tratto dall’album d’esordio “Miracoli, Catrame”. Disponibile dal 28 novembre in digitale e in vinile, il brano rappresenta un manifesto artistico dell’artista, che si prepara a conquistare il pubblico con il suo stile unico e intenso.

Dal 12 dicembre 2025 sarà in rotazione radiofonica “In abito da sera”, il nuovo singolo di Mormile, estratto dall’album d’esordio “Miracoli, Catrame” (etichetta FDAM, distribuzione Altafonte ), disponibile dal 28 novembre 2025 in digitale e in formato vinile. Un discofunk elettronico che apre il “portale” dell’album. “In abito da sera” è un brano di stampo discofunk elettronico e si presenta come il naturale prolungamento narrativo e sonoro della prima traccia del disco. L’impatto è immediato: la canzone irrompe con decisione, quasi esplodendo come un gioco di fuochi d’artificio, effetto amplificato da un imponente e incalzante stacco di batteria che spinge il brano in avanti con energia. Spettacolo.periodicodaily.com

