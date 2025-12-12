Morì a Berbenno in una gara di ciclismo | l’amore per Michele si fa aiuto verso gli altri

La tragica scomparsa di Michele durante una gara di ciclismo a Berbenno ha lasciato un vuoto profondo. In suo ricordo, grazie alla generosità dei genitori, è stato creato un fondo destinato a sostenere le famiglie in difficoltà, testimonianza del suo spirito altruista e dell’amore che ha sempre dimostrato verso gli altri.

