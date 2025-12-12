Morettino presenta The Italian Grand Tour e la mostra Palermo Dolce Vita | il mito di un’epoca negli scatti di Nicola Scafidi

Ci sono momenti in cui una città sembra ritrovare il filo della propria storia, e lo fa evocando immagini, profumi e atmosfere che appartengono a un tempo ormai divenuto leggenda. Il 16 dicembre, Palermo ne vive uno: Morettino presenta alla stampa (ore 18:30) la nuova collezione “The Italian. Palermotoday.it

RIVOLUZIONE DELLA SICUREZZA NEL MOTOCROSS: ALPINESTARS PRESENTA IL SISTEMA AIRBAG TECH-AIR® MX Dopo oltre un decennio di sviluppo del prodotto, test continui e collaborazione con i migliori piloti di MX e Supercross, Alpinestars pres - facebook.com Facebook