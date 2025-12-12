Moragas canta un’ultima ora | arriva La Mia Macchina del Tempo

Gaetano Moragas si cimenta con un tema universale e affascinante: il desiderio di fermare il tempo per vivere un addio perfetto. Con la sua

Gaetano Moragas sceglie di misurarsi con una domanda che, prima o poi, tocca tutti: cosa faremmo se potessimo trattenere il tempo giusto il necessario per un addio. Da venerdì 12 dicembre arriva sulle piattaforme digitali “La Mia Macchina Del Tempo”, un nuovo capitolo che mette al centro memoria, gratitudine e parole rimaste in sospeso. Una . Sbircialanotizia.it

