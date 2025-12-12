Monza derby d’America Amarcord al profumo di A

Il derby d’America tra Monza e Venezia si avvicina, suscitando emozioni e ricordi tra tifosi e appassionati. Con numerose similitudini e volti noti del passato, la sfida si presenta come un momento cruciale per entrambe le squadre. Domani alle 15, allo stadio Penzo, le forze si sfideranno in una partita decisiva per la corsa salvezza.

Tra incroci con volti amati nel passato e numerose similitudini con l’avversario, il Monza si prepara al delicatissimo scontro diretto di Venezia, domani, ore 15, allo stadio Penzo. Un match sulla carta assai complicato, ma che i biancorossi vogliono portare a casa, sia per mantenere la vetta della classifica, sia per reagire dopo la frenata inattesa col Sudtirol. Un pareggio, quest’ultimo, che ha lasciato l’amaro in bocca a squadra e gran parte della tifoseria. I mugugni sommessi sentiti lunedì scorso all’U-Power Stadium, uniti ai severi commenti via social, creano una sorta di paradosso: quello di un Monza primo in classifica, ma criticato a ogni passo falso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Monza, derby d’America. Amarcord al profumo di A

