Montemesola non profuma solo di Natale | c’è anche aria di campagna elettorale

Montemesola si prepara a vivere un periodo di attesa e tensione, tra tradizioni natalizie e attività politiche. Tra odori di pettole e caldarroste, si respira anche l’atmosfera di una imminente campagna elettorale, con manifesti che fanno capolino e sguardi rivolti alle prossime scelte amministrative. Un contesto che mescola festeggiamenti e dinamiche politiche in un comune tra i più vivaci della provincia.

C'è chi giura di sentire odore di pettole e caldarroste e chi, più maliziosamente, avverte un retrogusto di manifesti elettorali appena stampati. A Montemesola, mentre le luminarie illuminano le strade e il calendario corre verso la fine dell'anno, insieme all'aria di Natale sembra farsi strada anche un'altra brezza: quella, sottile ma persistente, della campagna elettorale. D'altronde i conti sono presto fatti. Primavera 2026: pochi mesi, politicamente parlando. I cittadini di Montemesola torneranno alle urne per scegliere il prossimo sindaco e, se ufficialmente nessuno ha ancora scaldato i motori, ufficiosamente i radar sono tutti accesi. Acceso ieri a Montemesola l'albero della solidarietà, un progetto a sostegno delle attività della Fondazione Ant, nel cortile del Palazzo Marchesale. Una cornice suggestiva resa magica dalle luci calde e dai profumi irresistibili delle pettole della Proloco.