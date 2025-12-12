monteforte il nuovo sindaco siricio nomina gli assessori

Monteforte Irpino si prepara a ripartire con un nuovo governo comunale. Il sindaco Fabio Siricio ha recentemente firmato i decreti di nomina degli assessori che comporranno la sua giunta per il prossimo quinquennio, segnando l'inizio di una nuova fase amministrativa dopo il periodo di commissariamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Monteforte Irpino pronta a ripartire dopo il Commissariamento. Nelle scorse ore, il sindaco Fabio Siricio h a firmato i decreti di nomina degli assessori che lo affiancheranno nella giunta per i prossimi cinque anni. I nomi saranno ufficializzati domani nel corso del primo consiglio comunale della nuova “era”, per rispetto dell’Aula. L’appuntamento è alle 16.30 presso Palazzo Loffredo. Oltre alle comunicazioni sul nuovo esecutivo, l’assise di domani prevede la convalida del sindaco e dei consiglieri comunali, l’elezione del presidente del consiglio comunale, la nomina della commissione elettorale comunale e la nomina della commissione dei giudici popolari. Anteprima24.it

Monteforte, domani il primo consiglio comunale con la nomina degli assessori

Monteforte, domani il primo consiglio comunale con la nomina degli assessori - Nelle scorse ore, il sindaco Fabio Siricio ha firmato i decreti di nomina degli assessori che lo affiancheranno nella giunta per i prossimi cinque anni. corriereirpinia.it

Monteforte, da domani uffici comunali di nuovo aperti tutti i giorni - Così come annunciato più volte in campagna elettorale, il sindaco di Monteforte Irpino, Fabio Siricio, non ha perso tempo. irpinianews.it

Monteforte Irpino, nuovo processo a Robert Omo per lesioni e violenza privata #Avellino - facebook.com facebook