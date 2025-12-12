Monteforte il nuovo sindaco Siricio nomina gli assessori

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Monteforte Irpino si prepara a ripartire con un nuovo governo comunale. Il sindaco Fabio Siricio ha recentemente firmato i decreti di nomina degli assessori che comporranno la sua giunta per il prossimo quinquennio, segnando l'inizio di una nuova fase amministrativa dopo il periodo di commissariamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Monteforte Irpino pronta a ripartire dopo il Commissariamento. Nelle scorse ore, il sindaco Fabio Siricio h a firmato i decreti di nomina degli assessori che lo affiancheranno nella giunta per i prossimi cinque anni. I nomi saranno ufficializzati domani nel corso del primo consiglio comunale della nuova “era”, per rispetto dell’Aula. L’appuntamento è alle 16.30 presso Palazzo Loffredo. Oltre alle comunicazioni sul nuovo esecutivo, l’assise di domani prevede la convalida del sindaco e dei consiglieri comunali, l’elezione del presidente del consiglio comunale, la nomina della commissione elettorale comunale e la nomina della commissione dei giudici popolari. Anteprima24.it

Monteforte, domani il primo consiglio comunale con la nomina degli assessori

monteforte nuovo sindaco siricioMonteforte, domani il primo consiglio comunale con la nomina degli assessori - Nelle scorse ore, il sindaco Fabio Siricio ha firmato i decreti di nomina degli assessori che lo affiancheranno nella giunta per i prossimi cinque anni. corriereirpinia.it

monteforte nuovo sindaco siricioMonteforte, da domani uffici comunali di nuovo aperti tutti i giorni - Così come annunciato più volte in campagna elettorale, il sindaco di Monteforte Irpino, Fabio Siricio, non ha perso tempo. irpinianews.it

monteforte il nuovo sindaco siricio nomina gli assessori

© Anteprima24.it - Monteforte, il nuovo sindaco Siricio nomina gli assessori

La conferenza stampa di Fabio Siricio, nuovo sindaco di Monteforte

Video La conferenza stampa di Fabio Siricio, nuovo sindaco di Monteforte