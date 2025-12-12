moneta monito hugo ai del vecchio

Il 2023 si avvia alla conclusione, segnando un anno positivo per Luxottica, ma il futuro del colosso degli occhiali potrebbe essere minacciato dai contrasti tra gli eredi di Leonardo Del Vecchio. Il nuovo numero di Moneta, in edicola domani, analizza le tensioni interne e le sfide che potrebbero compromettere la solidità dell’impero.

Divergenze e fratture familiari potrebbero pesare sulla gestione di Delfin e di agitare gli investitori, mentre la Procura di Milano apre un fascicolo nell'inchiesta sull'Opa MpsMediobanca. Un'indagine che, come osserva il direttore Osvaldo De Paolini nel suo editoriale, ha scatenato sulle istituzioni finanziarie coinvolte reazioni immediate e tutt'altro che lievi sui listini su un'ipotesi di reato ancora tutta da dimostrare.