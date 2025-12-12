Mondo dello sport in lutto per Renzo Vergnani Ha fondato e allenato la nazionale amputati

Il mondo dello sport di Correggio piange la scomparsa di Renzo Vergnani, figura di spicco nel settore. Fondatore e allenatore della nazionale amputati, Vergnani è stato colpito da un malore improvviso mentre si trovava in Puglia, lasciando un vuoto incolmabile tra amici e sportivi.

Grande cordoglio nel mondo sportivo di Correggio per l’improvvisa scomparsa di Renzo Vergnani, stroncato a 66 anni da un malore improvviso che lo ha colpito una settimana fa mentre, in Puglia, stava giocando a calcetto con amici. Vergnani, residente a Canolo di Correggio, da qualche tempo trascorreva lunghi periodi nel Sud Italia, a San Pietro in Bevagna, dove gestiva con un socio una Vinoteca a Manduria. Dopo il malore era stato portato in ospedale, dove però non si è mai ripreso. Vergnani gestiva una piccola impresa del settore metalmeccanico a Correggio, ma era soprattutto un grande appassionato di calcio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mondo dello sport in lutto per Renzo Vergnani. Ha fondato e allenato la nazionale amputati

