Mondiali 2026 | le partite si fermeranno per pause di idratazione

I Mondiali di calcio 2026, che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti, rappresentano una storica edizione con 48 nazionali partecipanti e la prima in tre paesi simultaneamente. Durante le partite, saranno introdotte pause di idratazione per garantire il benessere dei giocatori, in un torneo che promette innovazioni e grandi emozioni.

I Mondiali di calcio 2026, che si disputeranno in Canada, Messico e Stati Uniti, saranno i primi a svolgersi in tre paesi differenti e con la partecipazione di 48 nazionali. Per far fronte alle difficili condizioni climatiche, caratterizzate da caldo intenso e umidità, la FIFA ha introdotto una novità importante: ogni partita sarà interrotta per due pause di idratazione, una al 22° minuto del primo tempo e una al 22° minuto del secondo tempo, della durata di tre minuti ciascuna. Queste brevi interruzioni, pensate per garantire la sicurezza e la salute dei calciatori, trasformano di fatto ogni partita in quattro mini-tempi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Mondiali 2026: le partite si fermeranno per pause di idratazione

Italia-Moldova 2-0: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali 2026

Video Italia-Moldova 2-0: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali 2026 Video Italia-Moldova 2-0: gol e highlights | Qualificazioni Mondiali 2026

Cerca Video Caricamento del Video...

La prossima estate in Canada, Messico e Stati Uniti si disputeranno i Mondiali 2026 Le partite saranno ‘divise’ in quattro tempi. Cosa cambia: https://fanpa.ge/8SoQa - facebook.com Vai su Facebook

La FIFA annuncia una grossa novità per i Mondiali 2026: le partite saranno 'divise' in quattro tempi Vai su X

Tutte le partite dei Mondiali di calcio 2026 avranno due pause obbligatorie per permettere ai giocatori di bere - La FIFA, l’organizzazione che gestisce il calcio mondiale, ha deciso che ogni partita dei Mondiali maschili di calcio del 2026 avrà due pause obbligatorie da 3 minuti, a metà del primo e del secondo t ... Secondo ilpost.it

La FIFA annuncia una grossa novità per i Mondiali 2026: le partite saranno ‘divise’ in quattro tempi - La FIFA ha stabilito che nei Mondiali 2026, che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti, al minuto 22 sia del primo che del secondo tempo ci sarà ... Scrive fanpage.it