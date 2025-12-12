Mondiali 2026 i biglietti più economici per la finale della costeranno più di 3.400 euro Guardian

I prezzi dei biglietti per la finale dei Mondiali 2026 stanno suscitando polemiche, con costi che superano i 3.400 euro per quelli più economici. La notizia ha generato scalpore tra i tifosi, che considerano proibitivi i costi per assistere all’atteso evento, alimentando il dibattito sulla gestione e i prezzi della FIFA.

L’indignazione contro la Fifa monta mentre i tifosi scoprono prezzi dei biglietti giudicati proibitivi per assistere al prossimo Mondiale. Le cifre pubblicate hanno scatenato una protesta immediata contro la Fifa. Le associazioni dei supporter denunciano un modello che tradisce la tradizione popolare del calcio. La richiesta è una sola: sospendere tutto e ripartire dal rispetto per chi riempie gli stadi. Ne scrive il Guardian La protesta per il costo dei biglietti. La scintilla nasce quando emerge che «i biglietti più economici per la finale della Coppa del Mondo della prossima estate costeranno più di 3. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Mondiali 2026, i biglietti più economici per la finale della costeranno più di 3.400 euro (Guardian)

Mondiali 2026, facilitazioni per i visti USA per chi ha comprato i biglietti: i dettagli - I tifosi che hanno acquistato i biglietti per il Mondiale 2026 e che viaggeranno negli Stati Uniti potranno beneficiare di un nuovo servizio dedicato: il FIFA PASS, il sistema di prenotazione ... corrieredellosport.it scrive

Mondiale 2026, il paradosso dei biglietti della FIFA: oltre due milioni di richieste, ma prezzi altissimi che rischiano di compromettere l’accessibilità dell’evento! - Mondiale 2026, il paradosso dei biglietti della FIFA: il nuovo sistema dei prezzi rende esorbitanti i costi! Segnala msn.com

