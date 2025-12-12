Molti incidenti nascono già prima di agganciare gli attacchi La Società italiana di ortopedia e traumatologia spiega cosa fare per sciare in sicurezza

Sciare è una passione che richiede attenzione e preparazione per garantire sicurezza. La Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia fornisce consigli utili su come prevenire incidenti, sottolineando l'importanza di precauzioni anche prima di agganciare gli attacchi. Con le giuste strategie, è possibile vivere l’esperienza sulla neve in modo piacevole e sicuro.

S ciare è una passione, lo sanno bene tutti coloro che spesso mettono la sveglia all’alba anche per stare un giorno soltanto sulla neve. Troppo spesso, però, questa passione si scontra con una allenamento muscolare e atletico che non è all’altezza delle performance desiderate. Un ginocchio che fa resistenza o la schiena un po’ rigida, infatti, sono sintomi importanti da considerare. A ricordarlo è Siot, la Società italiana di ortopedia e traumatologia, che in vista della stagione invernale, richiama l’attenzione su come avvicinarsi alle piste con più consapevolezza per sciare in maggiore sicurezza. Iodonna.it Quando le temperature scendono, molti gatti randagi cercano rifugio dove possono. E uno dei posti più pericolosi, ma anche più caldi, è il vano motore delle auto. Ogni inverno si registrano incidenti che potrebbero essere evitati con un semplice gesto: controll - facebook.com facebook © Iodonna.it - Molti incidenti nascono già prima di agganciare gli attacchi. La Società italiana di ortopedia e traumatologia spiega cosa fare per sciare in sicurezza