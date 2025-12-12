Molise premiato Vittorio Feltri come uomo ad alta percentuale di fedeltà

Il direttore Vittorio Feltri è stato insignito dell’" Onorificenza del Molise e della fierezza sannita " per il suo legame con il territorio, frutto anche delle estati trascorse a Guardialfiera, comune della provincia di Campobasso. Il riconoscimento verrà consegnato al direttore dal Consiglio Regionale del Molise, per mano del Presidente Quintino Pallante, tramite una pergamena artistica. Nell'atto di conferimento, Feltri viene definito " uomo ad alta percentuale di fedeltà: giornalista di vasto sapere, scrittore, saggista, opinionista; Guardiese per vocazione e adozione ". Si tratta di un riconoscimento a una lunghissima carriera nel giornalismo, che ha attraversato la storia d'Italia del secondo Novecento e di questo inizio di Duemila con la riconosciuta dote della verità e della libertà. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

