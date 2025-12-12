Molise | Lotito ' Roberti serio e perbene affronterà momento con serenità e trasparenza'

L'articolo presenta la reazione di Claudio Lotito alla notizia della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Francesco Roberti, presidente della Regione Molise. Si evidenzia la stima di Lotito nei confronti di Roberti, definendolo una persona seria e perbene, e sottolinea la fiducia nel suo approccio sereno e trasparente nel fronteggiare questa situazione.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - “Ho appreso la notizia relativa alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del presidente della Regione Molise, Francesco Roberti. Conosco Francesco come amministratore serio, persona perbene e uomo delle istituzioni, che in questi anni ha lavorato con impegno e dedizione per il suo territorio. A lui va la mia vicinanza umana e istituzionale, nella convinzione che saprà affrontare questo momento con serenità e trasparenza". Lo afferma il senatore e segretario regionale di Forza Italia in Molise, Claudio Lotito. "Allo stesso tempo, come ho sempre sostenuto, ho massimo rispetto e piena fiducia nel lavoro della magistratura, chiamata ad accertare i fatti con rigore e nel rispetto delle garanzie previste dal nostro ordinamento. Iltempo.it

Francesco Roberti, Presidente Molise indagato per corruzione/ “Vicenda pre-Elezioni, comportamenti corretti” - Caos Molise, Governatore Francesco Roberti indagato (assieme alla moglie) per corruzione su traffico rifiuti quando era Presidente Provincia di Campobasso È ANCORA GIUSTIZIA VS POLITICA: INDAGATO IL ... ilsussidiario.net

Il governatore del Molise Roberti (FI) indagato per corruzione. “Assunzioni per la moglie in cambio di favori a una ditta” - È in questo perimetro geografico che si innestano le accuse al presidente del Molise, Francesco Roberti, in quota Forza Italia, che però è indagato per ... ilfattoquotidiano.it

