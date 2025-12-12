molise chiesto il processo per il governatore roberti

La Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso ha richiesto il rinvio a giudizio di 44 persone nell’ambito dell’inchiesta ‘Memory’, che indaga un sistema di corruzione e traffico illecito di rifiuti con connessioni alla criminalità organizzata pugliese. Tra gli indagati figura anche il governatore del Molise, Roberto Roberti.

La Direzione Distrettuale Antimafia di Campobasso, in Molise, ha chiesto il rinvio a giudizio per 44 persone coinvolte nell’inchiesta ‘Memory’, che ipotizza un sistema di corruzione e traffico illecito di rifiuti con collegamenti alla criminalità organizzata pugliese. Tra gli imputati anche il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, accusato di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio. Secondo la ricostruzione della Dda, Roberti – all’epoca dei fatti sindaco di Termoli e presidente della Provincia di Campobasso – avrebbe favorito l’azienda Energia Pulita Srl nell’ottenimento di autorizzazioni e affidamenti pubblici in cambio di favori personali, tra cui l’assunzione della moglie Elvira Gasbarro (anche per lei è stato chiesto il rinvio a giudizio) e l’affidamento di lavori a imprese ritenute compiacenti. Lapresse.it

