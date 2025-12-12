Molina Juve l’Atletico Madrid non farà partire l’esterno a gennaio Bianconeri costretti a cambiare strategia | cos’è successo

L'Atletico Madrid ha deciso di non cedere Molina a gennaio, costringendo la Juve a rivedere i propri piani di mercato. L'esterno argentino, ex Udinese, rimarrà in Spagna almeno fino alla fine della stagione, influenzando le strategie dei bianconeri nella sessione invernale. Ecco i dettagli sulla situazione e le implicazioni per il club torinese.

Molina Juve, il laterale argentino ex Udinese non si muove da Madrid a gennaio. L’Atlético soddisfatto di Molina dopo le prove contro Inter e Barcellona. La Juventus dovrà depennare dalla lista degli obiettivi per la prossima finestra di calciomercato il nome di Nahuel Molina. Il laterale della Nazionale argentina, in passato nel mirino del club bianconero, è stato dichiarato incedibile dall’ Atlético Madrid. Il club spagnolo ha manifestato grande soddisfazione per il rendimento del giocatore, rafforzando la sua posizione. Molina ha convinto la dirigenza grazie alle sue prestazioni di alto livello, soprattutto nelle partite più importanti, come quella in Champions League contro l’ Inter e in Liga contro il Barcellona, dove è stato anche autore di un assist. Juventusnews24.com

Calciomercato Juventus: Molina frena gli entusiasmi - Tra gli obiettivi di mercato della Juventus c'è sempre il nome di Nahuel Molina. calcioline.com

Juve, Comolli studia la formula per portare Molina a Torino già da gennaio - Dopo una prima parte di stagione in cui la Juventus ha mostrato qualche lacuna sugli esterni, il club bianconero starebbe lavorando per rinforzare la fascia destra in vista della finestra di mercato ... it.blastingnews.com

